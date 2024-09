O normalitate in Europa, "hulite" la Harman

Limitatoarele de viteza continua sa starneasca discutii. Unii cetateni sunt de acord cu ele, motivand ca astfel soferii sunt obligati sa reduca viteza, altii le contesta, argumentul lor fiind ca distrug masinile.De altfel, recent, Consiliul Judetean Brasov a fost pus in situatia de a monta astfel de dispozitive in comuna Harman, apoi de a demonta cateva dintre ele.Mai exact a declarat vicepresedintele Consiliului Judetean Brasov, Szenner Zoltan, "inainte de montarea limitatoarelor am trecut ... citește toată știrea