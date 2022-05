O noua amanare in procesul lui Tibor Selymes. Cum au incercat politistii sa-l ajute pe fostul mare fotbalist

In ianuarie 2012, Tibor Selymes era implicat intr-un accident rutier cu patru victime. Fostul international s-a inteles cu seful Politiei Rutiere Brasov sa spuna ca sotia sa, Daniela Selymes, era la volan, deoarece Tibor consumase bauturi alcoolice. La mai bine de 10 ani de la accidentul rutier in care a fost implicat fostul component al Generatiei de Aur, Tibor Selymes, instanta a dat o noua amanare. Pronuntarea ar fi trebuit sa fie publicata in 6 mai, insa instanta a decis sa amane ... citeste toata stirea