O noua atractie in Brasov: au ajuns leii de mare si focile! Primii din Romania

Zoo Brasov este prima din tara care are lei de mare si foci. De curand, in parcul brasovean au ajuns doi lei de mare si doua foci. Deocamdata, animalele marine sunt in carantina si vor putea fi vizitate abia dupa jumatatea lunii ianuarie.Noile adaposturi pentru leii de mare si foci au fost amenajate in zona centrala a parcului zoo, langa tarcurile tigrilor, unde era un mic lac. Adaposturile au bazin propriu cu apa salina, recirculata, tratata si ... citește toată știrea