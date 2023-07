De luni, 17 iulie si pana in data de 31 iulie se va desfasura cea de-a treia campanie de dezinsectie pe domeniul public si privat al municipiului Brasov, care include si tratamentele de combatere a capuselor.Aceasta se va executa atat la sol, pe timpul zilei, cat si spatial, pe timpul noptii, dupa cum urmeaza:Dezinsectia de la sol (zonele verzi dintre blocuri, din parcuri, locuri de joaca etc) se va desfasura in intervalul orar 05:00-10:00, in functie de ... citeste toata stirea