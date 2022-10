O noua cresa se va construi in municipiul Fagaras

Fagarasul va avea o a doua cresa, prietenoasa cu mediul. Aceasta va fi ridicata in cartierul Combinat, anunta Primaria Fagaras.Prin Ordinul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr.1207/26.08.2021- Programul National de Constructii de Interes Public sau Social, s-a aprobat finantarea in vederea construirii unei noi crese. Aceasta va avea o capacitate de 7 grupe, va fi cu program prelungit, specializata in servicii cu caracter social, medical, educational, pentru ... citeste toata stirea