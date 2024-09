O noua cresa va fi construita in Sacele, cu fonduri prin PNRR

In cartierul Electroprecizia din Sacele, va fi construita o cresa. Investitia, prin PNRR, depaseste 16.500.000 lei.Primaria Municipiul Sacele continua investitiile in educatie, pentru un mediu educational stabil si accesibil pentru saceleni.De ce anul trecut, a fost inaugurata prima cresa construita dupa mai bine de 30 de ani, in sediul fostului "Centrul de ingrijire de zi pentru copiii aflati in situatii de risc" , acum, primarul Virgil Popa anunta ca va fi construita o noua cresa, cu o ... citește toată știrea