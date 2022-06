O noua decizie privind referendumul de Dumbravita, in 16 iunie

Anuntat pentru data de 19 iunie, referendumul privind demiterea primarului comunei Dumbravita, Popa Zachiu, este, inca, in etapa proceselor. Mai exact, joi, 16 iunie, Curtea de Apel Brasov se va pronunta in recursul depus de edil, prin care aceasta a solicitat anularea deciziei Tribunalului Brasov (care, in 24 mai, a respins cererea primarului de a anula ordinul de prefect prin care a fost constituita Comisiei pentru organizarea referendumului local).Pe de alta parte, in cursul acestei luni ... citeste toata stirea