O noua dezbatere despre natura din jurul Brasovului

Dupa ce, in 12 octombrie, Primaria Brasov, impreuna cu mai multe ONG-uri a organizat dezbaterea "Dialog despre natura si oras - De ce ne dorim aria naturala protejata Brassovia?", azi, 21 octombrie, va mai fi un eveniment public despre padurile Brasovului.Mai exact, la Centrul cultural din cadrul Rectoratului Universitatii Transilvania Brasov, incepand cu ora 11.00, se va desfasura workshop-ul "Padurile Brasovului - descopera locul tau in natura!", moderat de secretarul de stat in cadrul ... citeste toata stirea