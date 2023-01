O noua Directie in Primarie

Primaria Brasov are in plan sa infiinteze o Directiei de Administrare a Unitatilor de Invatamant, un proiect de hotarare de Consiliu Local in acest sens urmand a fi votata de alesi in sedinta de plen din 31 ianuarie.Conform proiectului, aceasta structura va avea 189 de salariati, insa cei mai multi dintre ei, 152 vor face parte din Serviciul de Asistenta Medicala. Practic, cazul in care va fi aprobata hotararea de Consiliu Local, personalul medical din unitatile de invatamant vor fi preluati ... citeste toata stirea