O noua editie "Parte de carte", astazi, in Hala Pietei Star

Astazi, de Dragobete, brasovenii sunt invitati la o noua editie "Parte de carte", unde au ocazia sa doneze sau sa faca schimb de carti in Hala Pietei Star.Pe 24 februarie, in hala Pietei Star, intre orele 11.00 si 15.00, sunteti asteptati sa donati si sa faceti schimb de carti, indiferent de varsta, in cadrul unui nou eveniment "Parte de carte".Invitatia se adreseaza tuturor pasionatilor de literatura, fara limita de varsta, spun reprezentantii a Serviciului Public Administrare Piete Brasov. ... citește toată știrea