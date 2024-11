O noua editie Tezaur, cu dobanzi neimpozabile de peste 7%

O noua emisiune de titluri de stat Tezaur, cu dobanzi neimpozabile de peste 7%, de astazi, 4 noiembrie.Romanii pot investi de luni in titluri de stat TEZAUR cu maturitati de 1,3 sau 5 ani, cu dobanzi anuale de 5,95%, 6,70%, respectiv 7,10%, transmite News.ro.Veniturile obtinute din investirea in titluri de stat lansate de Ministerul Finantelor sunt neimpozabile.Unde si cum pot fi cumparate titlurile de statOnline, in perioada 4 noiembrie 2024 - 5 decembrie 2024, doar de catre persoanele ... citește toată știrea