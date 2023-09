O noua etapa de dezinsectie, combatere a capuselor si tratamente fitosanitare pe domeniul public, in Brasov.De luni, 4 septembrie incepe o noua etapa de dezinsectie, larvicidare; combatere capuse si tratamente fitosanitare pentru combaterea bolilor si daunatorilor la arbori, plantatii de trandafiri si buxus in Municipiul Brasov, cea de a cincea din acest an.Procesul se desfasoara timp de doua saptamani, in intervalele orare 21:00-04:00 si 05:00-11:00.Substantele utilizate nu sunt toxice ... citeste toata stirea