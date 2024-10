O "noua fata" pentru Liceul Tehnologic Rasnov

Fatadele Liceului Tehnologic Rasnov s-au schimbat complet in ultimele luni, printr-un proiect cu finantare europeana implementat de primaria orasului. Zidurile exterioare ale unitatii scolare au fost izolate, tencuite si vopsite in culori prietenoase. Lucrarile fac parte din proiectul de eficientizare energetica a cladirii. "Proiectul este finalizat in proportie de aproximativ 60%. Pana acum au fost termoizolate fatadele si podul. De asemenea, a fost montat acoperisul si au fost instalate ... citește toată știrea