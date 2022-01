O noua linie de garda va fi infiintata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Brasov, in specialitatea Radiologie si Imagistica Medicala, in contextul cresterii numarului de cazuri de COVID-19.SCJU Brasov a solicitat acordul Consiliului Judetean pentru unele modificari in liniile de garda, pentru a putea raspunde mai bine cazurilor care apar in aceasta ... citeste toata stirea