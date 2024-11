O noua luna cu scumpiri la apartamente. Cele mai mari cresteri de preturi au fost la apartamentele din Sibiu, iar cele mai mici in Brasov

Preturile medii ale apartamentelor de vanzare - vechi si noi - au inregistrat o crestere de 14% in octombrie comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, conform celor mai recente date de pe Storia, platforma de imobiliare lansata de OLX.Preturile medii ale apartamentelor din Bucuresti, in luna octombrie 2024In Bucuresti, in octombrie a.c., pretul mediu pentru vanzarea apartamentelor noi si vechi a fost de 1.910 euro/metru patrat, cu 16% mai ridicat fata de octombrie 2023. Apartamentele ... citește toată știrea