Primaria Brasov a inceput demersurile pentru construirea unei noi parcari, in cartierul Noua, pe strada Lacurilor. Proiectul este in faza incipienta, municipalitatea brasoveana fiind in etapa obtinerii certificatului de urbanism, document prin care sunt stabilite avizele si acordurile ce trebuie obtinute in vederea eliberarii autorizatiei de construire.Conform certificatului de urbanism, parcare va fi sub si ... citeste toata stirea