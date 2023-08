Foto: CASTIGATOARE IN 2022. Lancea Silvia-Romina din Rupea cu fotografia "Free your Body and Mind".Biblioteca Judeteana "George Baritiu" din Brasov lanseaza o noua editie a concursului "BiblioBicicleta". Premiile vor fi in bani, iar daca iti place cartea, dar si sa faci miscare, poti castiga cateva sute de lei cu o simpla fotografie."Concursul BiblioBicicleta are drept scop promovarea bibliotecii si lecturii, a culturii, in general, precum si a mersului pe bicicleta, si doreste sa stimuleze ... citeste toata stirea