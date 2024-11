O noua regula in Consiliul Local Brasov. Sedintele de plen ordinare, doar cu prezenta fizica

Consiliul Local Brasov se va reuni in sedinta de plen ordinara in ultima saptamana a fiecarei luni. Acest grafic a fost anuntat de primarul Brasovului, George Scripcaru, in sedinta extraordinara a Consiliului Local de luni, 11 noiembrie."O sa va anunt cand va fi sedinta ordinara din luna noiembrie. O sa va comunic data exacta. Va propun ca, de principiu, sedintele ordinare sa fie la finalul fiecarei luni, in ultima saptamana. In acest fel vom putea pregati proiectele de hotarare si vom putea ... citește toată știrea