O noua sansa la viata. Rinichii unui barbat decedat in urma unui traumatism cranian sever au salvat viata a doi bolnavi

Doi oameni au primit o noua sansa la viata datorita unui donator si profesionalismului echipelor medicale implicate.Un pacient, care a decedat in urma unui traumatism cranian sever, a salvat viata a doi pacienti, in urma unor transplanturi de rinichi, realizate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Brasov.Familia pacientului a fost de acord cu donarea rinichilor, si astfel au adus bucurie in viata a doi pacienti, chiar de Ziua Mondiala a Rinichiului."Alte vieti salvate datorita ... citeste toata stirea