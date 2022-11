O noua sesiune a Programului Rabla pentru Electrocasnice, incepand din 21 noiembrie

Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) organizeaza, incepand de luni, 21 noiembrie 2022, ora 10:00, o noua sesiune a Programului national Rabla pentru Electrocasnice, de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic.Potrivit AFM, persoanele fizice au la dispozitie 5 zile in vederea inscrierii in program prin crearea contului de utilizator in aplicatia informatica incepand de luni, 21 noiembrie 2022, ora 10:00."Programul ... citeste toata stirea