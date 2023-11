Administratia Fondului pentru Mediu anunta deschiderea unei noi sesiuni de finantare in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic 2020 - 2024 doar pentru solicitantii persoane fizice, in perioada 23 noiembrie 2023, ora: 1000 - 08 decembrie 2023, ora: 2359.Astfel, incepand de joi, 23 noiembrie, ora: 1000, persoanele fizice se pot adresa ... citeste toata stirea