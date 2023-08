O noua specie de orhidee a fost descoperita in Muntii Bucegi. Florea salbatica a primit numele de Epipactis bucegensis.Prima observatie a speciei a fost facuta in iulie 2009 in cadrul unor studii in teren in Parcul Natural Bucegi din Carpatii Meridionali.Dupa 14 ani, noua specie de orhidee endemica a dovedit ca poate forma populatii stabile, potrivit Mediafax.Noua specie de orhidee endemica si a dovedit, in 14 ani, ca poate forma populatii stabile, numeroase, sanatoase in partea de ... citeste toata stirea