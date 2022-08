O noua trecere de pietoni cu semafor in municipiul Brasov. Prescolarii de la Gradinita nr. 13 vor putea trece strada in siguranta

Primaria Brasov a anuntat ca de marti, 23 august, Primaria Brasov va fi pus in functiune semaforul cu buton de la trecerea de pietoni aflata la intersectia Bulevardului 15 Noiembrie cu strada Agriselor. Montarea acestui echipament face parte din programul de crestere a sigurantei circulatiei in municipiul Brasov, inceput anul trecut. Semaforul a functionat in ultimele doua saptamani in "galben intermitent", pentru ca soferii sa se poata obisnui cu el.Primarul Brasovului, Allen Coliban, a ... citeste toata stirea