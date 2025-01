O noua zi libera pentru bugetari: Minivacanta de patru zile in weekend-ul alegerilor prezidentiale

Guvernul declara ziua de 2 mai libera si creeaza o minivacanta de 4 zile in weekend-ul alegerilor prezidentiale.Guvernul vrea sa declare ziua de 2 mai libera, pentru a crea o minivacanta de 4 zile in perioada 1-4 mai, desi primul tur al alegerilor prezidentiale va avea loc in data de 4 mai."Ziua de 1 mai 2025 este declarata zi libera nelucratoare, conform prevederilor art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ... citește toată știrea