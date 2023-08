Unul dintre hotelurile Brasovului si-a deschis piscina si pentru publicul larg. Situat intr-un cadru deosebit, Hotel Grand Belvedere dispune atat de o piscina exterioara, cat si de una interioara integrata intr-un centru SPA. La aceste facilitati are de acum acces si publicul larg, nu doar turistii cazati, in schimbul a 85 de lei/persoana/zi. In aceasta suma este inclus si un cocktail, precum si sezlongul. ... citeste toata stirea