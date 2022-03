"O ora de discutii pentru Brasov si America"

Primaria Brasov s-a folosit de vizita sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, David Muniz, pentru a prezenta cat de implicate sunt autoritatile locale in criza refugiatilor din Ucraina sau si pentru a evidentia contributia primarului Allen Coliban in "pozitionarea Brasovului in secolul XXI".Mai exact, printr-un comunicat de presa, Primaria Brasov a anuntat ca luni, 28 martie, delegatia americana a mers in vizita la CATTIA, unde a vizitat centrul de primire a ... citeste toata stirea