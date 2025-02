O ora de literatura romana altfel, cu sala plina pana la refuz

Brasovul a fost primul oras in care scriitoarea Doina Rusti a lansat cel mai nou roman al sau - "Ferenike", iesit din tipar chiar la inceput de februarie.Evenimentul a avut loc la Biblioteca Judeteana "George Baritiu", intr-o sala de lectura plina pana la refuz de liceeni brasoveni. Scriitoarea le-a a vorbit tinerilor despre roman, despre intalnirile revelatoare ce ulterior s-au transformat in pagini literare, apoi a intrat in dialog cu ei. Pentru liceeni, a fost o ora de literatura romana ... citește toată știrea