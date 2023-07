Angajatii Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Brasov au intrerupt, luni, 10 iulie, intre orele 10.00 si 12.00, programul de lucru pentru a atrage atentia asupra revendicarilor lor: salarii nesatisfacatoare, volum mare de munca, personal insuficient."Revendicarile sunt de natura salariala, dar nu exclusiv, in sensul in care acesta are un impact si asupra complexitatii muncii, a calitatii, a coordonarii. Este un salariu care a ramas nemodificat din 2017, un net, undeva la 4.000 de lei. Noi nu ... citeste toata stirea