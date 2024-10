O parte din sesizarile locuitorilor din Stupini au fost "auzite". Resistematizarile aprobate de Comisia de Circulatie

Pentru a rezolva problemele de trafic din cartierul brasovean Stupini, localnicii au solicitat o serie de resistematizari rutiere, tinand cont ca zona a inceput sa se aglomereze si mai ales din cauza faptului ca se circula cu viteza destul de mare, ceea ce reprezinta un pericol pentru pietoni.Astfel, in ultima sedinta a Comisiei de Circulatie au fost analizate mai multe propuneri de amenajare a unor treceri pentru pietoni, tinand cont ca in unele locuri lipseau cu desavarsire. In plus, ... citește toată știrea