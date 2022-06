O parte dintre ramasitele fostei IMMR, programate la demolare

Dezvoltatorul imobiliar iesean FC Grup Logistic, continua demolarile in Brasov, in vecinatatea fostei platforme industriale Tractorul, unde are in plan constructia unui ansamblu rezidential.Anul trecut, iesenii au demolat fostele hale care adaposteau turnatoriile de feroase si neferoase, cea de strungarie si de tratamente tehnice ale uzinei Tractorul SA, adusa in faliment de statul roman in 2007, iar acum au in plan sa puna la pamant doua vechi depozite ale fostei IMMR (Intreprinderea ... citeste toata stirea