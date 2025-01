O pauza de 12-16 ore intre mese ajuta organismul sa arda grasimea

Pauza intre mesele principale - asta cere organismul. Si o pauza cat mai lunga noaptea. Care este efectul rontaielilor dintre mese aflam acum.Ce inseamna, de fapt, pauza alimentara? Intrerup alimentatia 12-16 ore. In aceasta pauza, scade glicemia, scad grasimile din sange si se mobilizeaza grasimea nedorita de depozit.Este recomandat sa o respectam seara, plus noaptea. O masa declanseaza un sir lung de hormoni, care fac jocurile in tot organismul.Timp de 2-4 ore digeram. Digestia e ... citește toată știrea