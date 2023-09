Cercetatorii americani au dezvoltat o "pilula distrugatoare de cancer" capabila sa "anihileze" tumorile solide, lasand celulele sanatoase neafectate, potrivit Sky News.Medicamentul se afla in dezvoltare de 20 de ani si este acum in faza de cercetare pre-clinica in SUA. Cunoscut sub numele AOH1996, pilula ataca o varianta canceroasa a proteinei antigenul nuclear al proliferarii celulare (PCNA). In forma ei mutanta, PCNA este "critica" in procesul de replicare al ADN-ului si reparare a tuturor ... citeste toata stirea