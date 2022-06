O portiune din drumul judetean ce duce la Baza NATO de la Cincu, reabilitata pana in luna septembrie

Afectata de mai multi ani de o alunecare de teren, o portiune din drumul judetean DJ 105 a intrat in reparatii, proiectul fiind implementat de administratia judeteana, cu finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala.De altfel, presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, a declarat ca lucrarile, realizate de firma Geiger SRL din Brasov, sunt in grafic. "Potrivit constructorului, in cursul lunii septembrie lucrarile vor fi finalizate. Prin aceste lucrari rezolvam o ... citeste toata stirea