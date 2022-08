O premiera nedorita, la Brasov: Primul iubit agresiv, bagat imediat dupa gratii 30 de zile

Duminica, 21 august, un brasovean de 44 de ani si-a agresat concubina pe strada, dupa care a amenintat-o cu bataia, daca va incerca sa sune la Politie. Femeia a dat dovada de curaj si, desi speriata de amenintarile barbatului, a sunat la 112 si l-a reclamat pe acesta. "Din cercetarile efectuate in cauza, cadrele de politie au stabilit faptul ca la data de 21 august 2022, in jurul orei 14.30, in timp ce se aflau pe raza municipiului Brasov, un barbat, in varsta de 44 ani ar fi agresat-o fizic pe ... citeste toata stirea