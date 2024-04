O profesoara din Brasov a murit la Florenta. Ambasada Romaniei in Italia deplange trecerea in nefiinta a Viviannei Gherghel

Ambasada Romaniei in Italia deplange trecerea in nefiinta a Viviannei Gherghel, profesoara de limba romana din Brasov, decorata de Klaus Iohannis.Ambasada Romaniei in Italia a anuntat cu profund regret trecerea in nefiinta a profesoarei Vivianne Gherghel, cunoscuta pentru devotamentul sau in predarea Limbii, Culturii si Civilizatiei Romanesti.Profesoara Vivianne Gherghel a fost un dascal remarcabil, apreciata de mai multe generatii de copii ... citește toată știrea