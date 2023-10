Un angajat nervos pe sef a ajuns acuzat de "furt calificat", "santaj" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", fiind arestat imediat ce a iesit din spital.Ancheta la Politie a inceput luni, 25 septembrie, dupa ce o persoana din municipiul Brasov a sunat la 112 sa reclame faptul ca un angajat i-a sustras, pe timpul noptii, autoturismul parcat in proximitatea unei pensiuni. Ulterior, persoana banuita ar fi incercat sa constranga persoana vatamata in scopul de a obtine in mod ... citeste toata stirea