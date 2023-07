Fostii ofiteri de securitate Marin Parvulescu si Vasile Hodis, acuzati ca l-au torturat pe disidentul Gheorghe Ursu, au fost achitati definitiv joi de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie. Trimisi in judecata de procurori in august 2016 pentru crime impotriva umanitatii, Marin Pirvulescu si Vasile Hodis fusesera achitati si de Curtea de Apel Bucuresti, in octombrie 2019. Joi, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins ca "nefondate" apelurile acestora si a mentinut decizia de achitare ... citeste toata stirea