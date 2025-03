O sansa pentru o excursie unica in Germania

Foto: Castigatorii editiei 2024, in excursia din Germania. Printre ei, Galan Matei Marian din Recea.Pentru al treilea an consecutiv, Fundatia Conservation Carpathia Brasov invita elevii din zona Muntilor Fagaras sa "adopte" un colt de natura din comunitatea lor. Cei mai creativi 15 participanti vor castiga o excursie de 7 zile in Parcul National Padurile Bavareze din Germania."*Adopta un colt de natura* este un exercitiu de constientizare a valorilor pe care le avem langa noi, pe care poate ... citește toată știrea