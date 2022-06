O "Seara Mozart" si "Cenusareasa", la Opera Brasov, la final de saptamana

Doua evenimente au pregatit artistii Flarmonicii Brasov pentru melomani, in acest final de sapamana. Astfel, vineri, 10 iunie, de la ora 18.30, in Foaierul Operei, va avea loc un recital vocal-instrumental, o "Seara Mozart", in care artistii Operei Brasov vor evoca, prin muzica, figura genialului compozitor austriac. In programul serii, sunt cuprinse arii si duete din celebrele opere compuse de Mozart: "Don Giovanni", "Nunta lui Figaro", "Rapirea din serai" si "Cosi Fan Tutte", dar si lied-uri ... citeste toata stirea