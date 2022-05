O singura medie la final de an, pentru elevi, fara teze. Profesorul si elevul scapa de "norma" de note

Obligativitatea tezelor va fi eliminata de anul viitor scolar, iar elevii vor avea o singura medie la final de an, potrivit surselor Edupedu.ro. Decizia s-ar fi luat in urma consultarii specialistilor la nivelul Ministerului Educatiei, dupa anuntul facut de ministrul Sorin Cimpeanu la finalul lunii martie. O alta noutate ar fi ca media anuala va fi incheiata dintr-un numar de note pe care fiecare profesor il va decide pentru fiecare situatie in parte, fara sa existe un ... citeste toata stirea