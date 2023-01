O singura oferta pentru scoala buffer din Brasov

Primaria Brasov a primit o oferta pentru inchirierea unei scoli buffer, iar documentatia depusa de proprietar este in analiza. Oferta depusa de proprietar a fost deschisa in 28 decembrie, iar potrivit informatiilor oferite de purtatorul de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea, "comisia de evaluare i-a cerut proprietarului o serie de clarificari. Suntem in faza in care asteptam documentele solicitate".Oferta a fost primita dupa ce municipalitatea brasoveana a amanat de doua ori termenul ... citeste toata stirea