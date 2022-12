O soferita beata a ajuns cu masina pe spatiul verde, in sensul giratoriu a strazilor Carpatilor cu Calea Bucuresti

O femeie s-a urcat beata la volan si a intrat cu masina in sensul giratoriu de la intersectia strazilor Carpatilor cu Calea Bucuresti. Soferita s-a ales cu dosar penal.Incidentul rutier s-a petrecut duminica, aproape de miezul noptii.Soferita circula cu viteza, iar la un moment dat a scapat controlul asupra volanului intrand in sensul giratoriu a strazilor Carpati cu Calea Bucuresti."In data de 18.12.2022, in jurul orei 23.50, o femeie in varsta de 47 de ani, in calitate de conducator de ... citeste toata stirea