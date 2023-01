O specie de crocodili gigant a trait in Muntii Fagaras, descoperire a paleontologilor de la UBB, Muzeul Brukenthal si Muzeul Esarii Crisurilor

O descoperire impresionanta a fost facuta de cercetatorii Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca. Ei au demonstrat ca in urma cu zeci de milioane de ani, pe teritoriul Romaniei, in Muntii Fagaras, a existat o specie de crocodil care astazi este prezenta in sud-estul Asiei. "Un grup de paleontologi de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (Vlad A. Codrea, Venczel Marton: Laboratorul de Paleotheriologie), Muzeul Tarii Crisurilor Oradea (Venczel Marton) si Muzeul Brukenthal din Sibiu ... citeste toata stirea