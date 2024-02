O "taie in doua": Transformarea salii de sport de la Scoala 2 intr-una "hibrid", estimata la 1,1 milioane de lei

Dupa ce in urma cu un an au aprobat o hotarare de Consiliu Local privind reconversia salii de sport a Scolii Gimnaziale nr. 2 din Brasov, alesii locali brasoveni sunt asteptati in sedinta de plen din aceasta luna sa voteze si valoarea lucrarilor. Proiectul de hotarare privind reconversia salii (astfel incat sa poata fi folosita de elevi de gimnasti) a fost introdus pe ordinea de zi a Consiliului Local din 27 februarie, iar potrivit documentului amintit, lucrarile vor costa 1.180.817 lei ... citește toată știrea