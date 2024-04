O tanara de 17 ani din Bod a disparut fara urma. Sunati la 112 daca o vedeti!

BIRKI REBECCA-ANA-MARIA, in varsta de 17 de ani, ar fi plecat voluntar de la domiciliul unei rude, din comuna Bod, judetul Brasov, in dupa-amiaza zilei de 21 aprilie, fara a se cunoaste destinatia si fara a mai reveni pana in prezent.Semnalmente: inaltimea de aproximativ 1,70 m, ten deschis, par inchis, ... citește toată știrea