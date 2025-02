O tanara din Vaslui si-a ucis in bataie bebelusul de 8 luni. Femeia, arestata pentru omor calificat

O tanara din Vaslui si-a ucis in bataie bebelusul de 8 luni. Femeia, arestata pentru omor calificatDistribuie daca iti place!O tanara in varsta de 25 de ani, din judetul Vaslui, este acuzata ca si-a ucis in bataie bebelusul de opt luni. Femeia a fost arestata preventiv pentru omor calificat.Tanara in varsta de 25 de ani, din localitatea Moara Domneasca, judetul Vaslui, acuzata ca si-a ucis in bataie bebelusul de opt luni, a fost arestata preventiv pentru 30 in baza unei decizii a ... citește toată știrea