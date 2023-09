Duminica, 17 septembrie, in jurul orei 15.50, politistii din cadrul Serviciului Rutier Covasna au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 10 (Buzau - Brasov), in localitatea Zabratau. Din verificarile initiale a rezultat ca o tanara, in varsta de 21 de ani, ar fi condus un autouturism din directia Crasna spre Intorsura Buzaului, iar dupa efectuarea unei manevre de depasire, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare. Autoturismul a derapat, a acrosat un ... citeste toata stirea