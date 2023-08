In scolile de stat din Franta, elevelor li se va interzice sa poarte abaya, rochiile largi si lungi purtate de unele femei musulmane, a anuntat ministrul educatiei, citat de BBC.Regula va fi aplicata de indata ce va incepe noul an scolar, la 4 septembrie.Franta are o interdictie stricta privind semnele religioase in scolile de stat si in cladirile guvernamentale, argumentand ca acestea incalca ... citeste toata stirea