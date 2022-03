Sambata, 26 martie, in jurul orei 14.20, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Brasov au fost sesizati de catre o femeie din municipiu, cu privire la faptul ca fostul sau concubin, de care este despartita in fapt, o urmareste la locul de munca, provocandu-i o stare de temere. Faptele s-au confirmat la fata locului, unde "politistii au stabilit faptul ca barbatul in cauza ar fi urmarit-o, in mod constant, pe ... citeste toata stirea