Peste 40% din decesele sub un an inregistrate in Romania, in 2021, au provenit de la copii care au avut la nastere o greutate mica sau/si o varsta de gestatie sub 36 de saptamani, multe dintre aceste decese putand fi prevenite daca mama ar fi beneficiat de control medical in sarcina.Totusi, o treime dintre gravidele din Romania afirma ca nu au facut analizele recomandate in sarcina, arata datele unei cercetari Salvati Copiii. Specialistii Organizatiei Salvati Copiii Filiala Mures, alaturi de ... citeste toata stirea